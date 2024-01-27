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Spor

Beşiktaş istedi Lyon kaptı

Lyon, Rennes forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic’i kadrosuna kattı. Fransız ekibinin tecrübeli futbolcu için ödediği bonservis bedeli de belli oldu.

15:05 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:07 - 27/01/2024 Cumartesi
IHA
Matic'in güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.
Matic'in güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Beşiktaş’ın da gündeme olan Sırp futbolcu Nemanja Matic’i kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon’un resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Matic ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edilirken, bu transfer için 2.6 milyon euro bonservis ödendiği belirtildi.


Matic, kendisi için özel olarak hazırlanan formayla poz verdi.

Matic, bu sezon Rennes forması ile 13’ü Ligue 1, 6’sı UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakaya çıktı. Deneyimli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.


35 yaşındaki futbolcu kariyerinde Chelsea, Vitesse, Benfica, Manchester United, Roma ve Rennes formaları giydi. Sırp futbolcu oynadığı 606 müsabakada 28 gol, 42 asistlik performans sergiledi. Sırbistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan Nemanja Matic, 2 de gol kaydetti.





#Lyon
#Beşiktaş
#Nemanja Matic
1 saat önce
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