Nesstrup'tan Okan Buruk'a sitem: Bize saygısızlık etti

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Danimarkalı çalıştırıcı, Okan Buruk'un Bayern Münih'in Kopenhag ile berabere kaldığı maça şaşırdığını ifade etmesine sitem etti.





Nesstrup'un karşılaşma öncesi düzenelenen basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"İyi hazırlandık"





"Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık ama bu maçın bizim için çok büyük anlamı var. Bu maça iyi hazırlandık, umarım istediğimiz sonuca ulaşabiliriz."





"Okan Buruk saygısızlık etti"





"Okan Buruk bence saygısızlık etti. Biz Bayern Münih maçında mücadele ettik. Bana, oyuncularımıza ve verdiğimiz mücadeleye çok büyük saygısızlık olduğu için ben bu açıklamaya olumlu bakmıyorum."





"Biz İstanbul'da 2 puan kaybettik"





"Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik."





"Herkesten daha çok koşmamız lazım"





"Çok koşan bir takımız. Şansımız olması için mecburen koşmamız lazım. Diğer takımlardan daha çok koşmalıyız. Çünkü Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. Bunun için herkesten daha çok koşmamız lazım. Manchester United-Bayern Münih maçı da önemli. Bizim kendi maçımız var. Defansif ve yakın oynamamız lazım. Çok alan bırakırsak bizim için tehlikeli olur. Kendi planımız var. Bu planı uygulamayı hedefliyoruz. Mecburen önümüzdeki maça da bakacağız. Galatasaray'ın Manchester United maçını gördük, 3-1'den 3-3'e geldi. Ancak, en önemlisi bizim kendi planımızı uygulamamız."





"Parken'de Galatasaray'ı yendik"





"Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdı. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum."





"Oyuncularımdan saygılı olmalarını beklerim"





"Kamil Grabara... Oyuncularıma her zaman şunu söylüyorum. Oyuncularımdan her zaman saygı göstermelerini beklerim, kiminle ve nerede oynarsak oynayalım..."













"Galatasaray çok iyi durumda"





"Galatasaray, hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen, kaliteli bir takım. Bizimle oynadıkları maçtan beri, Galatasaray çok daha iyi durumda, daha iyi oynuyorlar. Taktiksel olarak bir fark görmüyorum. Hücum oyuncuları özellikle çok kaliteli. Galatasaray, çok iyi futbol oynuyor. Son sonuçları da görüyoruz, iç sahada ve deplasmanda güçlü oynayan bir takımla karşı karşıyayız. Bizim taktiksel olarak kuvvetli olmamız lazım. Çok fazla büyük alanlar bırakmamamız ve savunmada organize olmamız lazım. Fazla alan verirsek çok tehlikeli şeyler olabilir."





Galatasaray'dan hangi oyuncuyu Kopenhag'da görmek isterdin?





"Ben takımımdan çok memnunum. Sportif direktörüme gidip, 'Galatasaray'dan bir oyuncu alalım' desem, 'Çok pahalı, getiremeyiz' der."















































