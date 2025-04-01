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New Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı

New Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı

11:491/04/2025, Salı
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McCollum
McCollum

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson ve CJ McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

Pelicans'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta Minnesota Timberwolves ile oynanan maçta düştükten sonra sırt kemiğinde ezilme meydana gelen Williamson ile 23 Mart'ta Detroit Pistons deplasmanında sakatlanan ve sağ ayak kemiğinde ezilme tespit edilen McCollum sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.


New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson bu sezon 30 maçta 24,6 sayı ve 7,2 ribaunt, CJ McCollum da 56 maçta 21,1 sayı ortalamayla mücadele etti.

#New Orleans Pelicans
#Williamson
#McCollum

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