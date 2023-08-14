Neymar adım adım Al-Hilal'e

Fransa'nın önde gelen ekiplerinden Paris Saint Germain'de yıldız oyuncular Neymar ve Kylian Mbappe konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.





PSG'nin Ligue 1'in ilk haftasında konuk ettiği Lorient maçının kadrosunda yer almayan Neymar'ın, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen teklifi cazip bulduğu ve Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımla büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.





Al-Hilal'in, Neymar ile anlaşma sağlamasının ardından oyuncuya resmi evrakları gönderdiği de öne sürüldü. Neymar transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.





Mbappe idmanlara geri döndü

Bu arada takımda kadro dışı kalan ve önceki gün oynanan Lorient maçında forma giymeyen Mbappe, takımla çalışmalara geri döndü.





Fransız devinden yapılan duyuruda yıldız futbolcuyla olumlu bir görüşme yapıldığı ve takımla antrenmanlara geri döndüğü aktarıldı.











