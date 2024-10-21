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Neymar bir yıl sonra sahalara geri döndü

Neymar bir yıl sonra sahalara geri döndü

19:4521/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Neymar Jr.
Neymar Jr.

Al Hilal'de sakatlığını atlatan Neymar, bir yıl sonra kadroya alındı ve Al Ain maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Al Ain ile karşı karşıya gelecek.


Bir yıl önce çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı yıldız Neymar maç kadrosuna alındı.


32 yaşındaki kanat oyuncusu maça yedek kulübesinde başlayacak.


Maç öncesi paylaşımda bulunan Neymar, "Bu hissi tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Maç öncesi her zaman olduğu gibi karnımda kelebekler uçuşuyor. Sağlıklı bir geri dönüş olsun. Tanrı bizi korusun." ifadelerini kullandı.




#Neymar
#Al Hilal
#AFC Şampiyonlar Ligi

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