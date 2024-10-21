Neymar bir yıl sonra sahalara geri döndü

Maç öncesi paylaşımda bulunan Neymar, "Bu hissi tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Maç öncesi her zaman olduğu gibi karnımda kelebekler uçuşuyor. Sağlıklı bir geri dönüş olsun. Tanrı bizi korusun." ifadelerini kullandı.