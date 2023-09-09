Neymar Pele'yi geçti

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Bolivya'yı konuk eden Brezilya, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sambacılar'ın yıldızı Neymar, bu maçın ardından tarihe geçti.

Karşılaşmanın 17. dakikasında penaltı kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, 61 ve 90+3. dakikalarda ise fileleri havalandırarak takımının farklı galibiyetine başrolü oynadı.

Neymar, toplam gol sayısını 79'a yükselterek efsane isim Pele'yi geçti ve Brezilya Milli Takım'ının en golcü ismi oldu. Yıldız isim golü, rekorunu kırdığı Pele’nin ikonik sevincini yaparak kutladı.