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Spor

Neymar Pele'yi geçti

Brezilyalı yıldız Neymar, milli takım formasıyla 79 gole ulaştı ve efsane isim Pele'nin rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.

10:49 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Brezilya'nın en golcüsü artık Neymar

Brezilya'nın en golcüsü artık Neymar

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Bolivya'yı konuk eden Brezilya, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sambacılar'ın yıldızı Neymar, bu maçın ardından tarihe geçti.


Karşılaşmanın 17. dakikasında penaltı kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, 61 ve 90+3. dakikalarda ise fileleri havalandırarak takımının farklı galibiyetine başrolü oynadı.


Neymar, toplam gol sayısını 79'a yükselterek efsane isim Pele'yi geçti ve Brezilya Milli Takım'ının en golcü ismi oldu. Yıldız isim golü, rekorunu kırdığı Pele’nin ikonik sevincini yaparak kutladı.


Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele, milli takım formasıyla 77 gol kaydetmişti.


Neymar'ın Bolivya maçındaki gol sevinci:






#Brezilya Milli Takımı
#Neymar
#Pele
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