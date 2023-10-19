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Spor

Neymar sezonu kapattı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

09:50 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Uruguay karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Uruguay karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Al Hilal forması giyen yıldız isim Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.


FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.


Kulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.


Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den (PSG) Arabistan temsilcisine transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.







#Brezilya Milli Takımı
#Neymar
#sakatlık
#Al Hilal
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