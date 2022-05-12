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Nice taraftarından skandal tezahürat: "Sala suyun altında"

Fransa Ligi büyük bir skandala sahne oldu. Nice taraftarları uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile dalga geçti. Kırmızı-siyahlı kulüp yapılan bu çirkin tezahürata tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nice taraftarından skandal tezahürat: Sala suyun altında
21 Ocak 2019 günü uçağı okyanusa düşen Emiliano Sala vefat etmişti.

Fransa'da Nice taraftarları, Nantes ile oynanan Fransa Kupası finalinin ardından inanılmaz bir skandala imza attı. 7 Mayıs'taki müsabakada Nantes'a elenen Nice'te tribünler, Nantes'dan Cardiff City'e transfer olmak için bindiği uçakta vefat eden Emiliano Sala ile dalga geçti.

"Sala suyun altında"

Nice tribünleri 1-0 kaybettikleri kupa finalinin ardından, Saint Etienne ile oynanan maçta uçağının okyanusa düşmesiyle hayatını kaybeden Emiliano Sala için "Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano Sala suyun altında" tezahüratı yaptı.

Christophe Galtier
Christophe Galtier

"Bu insanlar olmadan biz kazanacağız"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Christophe Galtier, "Duyduğumu tanımlayacak bir söz bulamıyorum. Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde, gündemimiz galibiyeti kutlamak değildi, oyuncularımın duyduğuydu. Kulübün konuya ilişkin bir açıklama yaptığını biliyorum. Tüm oyuncuların ve ekibim adına Emiliano Sala'nın ailesinden ve Nantes Kulübü’nden özür dilediğimizi belirtmek istiyorum. Bir stadyumda çok şey duyabilirsiniz. Burada tezahürat yapan birkaç kişiden bahsediyorum, birkaç kişi ama seslerini duyabilirsiniz. Üç kişi değildiler. Bu söyleyeceğimden rahatsız olurlarsa eğer, antrenmana gelebilirler, yüzlerine de aynı şeyleri söylerim."

Nice Kulübü de tepki gösterdi

Nice Kulübü, Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili dalga geçecek şekilde tezahürat yapan taraftarlara tepki gösterdi. Nice'ten yapılan açıklamada, "Emiliano Sala'yla ilgili duyulan tezahüratı en sert şekilde kınıyoruz. Taraftarlarının bir azınlığının bu akıl almaz ve sefil provokasyonunda ne kendi ne de Nice ailesinin değerlerini tanımadıklarını belirtiyoruz. Nice, Emiliano Sala'nın ailesine ve yakın olanlara desteğini gönderiyor" denildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Bu tezahüratın Fransa Kupası'nda Nantes ve Nice arasında oynanan finalde de tribünlerde söylendiği vurgulandı.
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