Nicolo Zaniolo'ya milli davet

Nicolo Zaniolo
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi geldi.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo'yu milli takım kafilesine dahil etti.
Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.
İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Nicolo Zaniolo son olarak 20 Kasım 2022 tarihinde Avusturya ile oynanan dostluk maçında İtalya Milli Takımı'nda süre almıştı.