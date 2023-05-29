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Spor

Nicolo Zaniolo'ya milli davet

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

20:47 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi geldi.


İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo'yu milli takım kafilesine dahil etti.


İtalya Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.


İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.


Nicolo Zaniolo son olarak 20 Kasım 2022 tarihinde Avusturya ile oynanan dostluk maçında İtalya Milli Takımı'nda süre almıştı.



#Nicolo Zaniolo
#İtalya
#Galatasaray
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