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Spor Nihat Özdemir Rivadan ayrıldı
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Nihat Özdemir Riva'dan ayrıldı

İstifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki tesislerden ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Nihat Özdemir Rivadan ayrıldı
Basın mensuplarına açıklama yapmadı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında istifa eden Nihat Özdemir, daha sonra Yayın İhale Komisyonu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Bu toplantının ardından tesislerden ayrılan Özdemir, basın mensuplarının açıklama talebini geri çevirdi.

Yeni görevlendirme

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. Yardımcı’dan boşalan göreve ise Mustafa Çağlar getirildi.


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