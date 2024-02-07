Nijerya - Güney Afrika maçına damga vuran pozisyon: Önce gol sonra penaltı

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Yarı Final karşılaşmasında Güney Afrika'yı karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin son dakikalarında karşılaşmaya yaşanan pozisyon mücadeleye damga vurdu.
Nijerya - Güney Afrika maçında neler yaşandı?
Nijerya maçın 85. dakikasında hızlı gelişen atakta Osayi - Samuel'in pasında Victor Osimhen topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında gol iptal edildi ve Güney Afrika lehine penaltı kararı verildi.
Güney Afrika'da maçın 89. dakikasında topun başına geçen Mokiana skoru eşitledi.