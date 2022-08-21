Spor Antalyaspordan Nuri Şahin mesajı Suç duyurusunda bulunacağız
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Antalyaspor'dan Nuri Şahin mesajı: Suç duyurusunda bulunacağız

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmadan sonra teknik direktör Nuri Şahin hakkında sosyal medyadaki algı ve hakaret içerikli paylaşımlar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Öte yandan sosyal medyada yer alan "Nuri Şahin, Abdullah Avcı'nın elini sıkmadı" şeklindeki bilgi kulüp tarafından yalanlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin Abdullah Avcının elini sıktı mı? Antalyaspordan resmi açıklama
Nuri Şahin - Antalyaspor

Antalyaspor yönetimi, Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Nuri Şahin hakkında sosyal medyada paylaşılan algı ve hakaret içerikli paylaşımlar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

yenisafak.com Spor Servisi'ne konuşan Adnan Başkan, Trabzonspor ile hiçbir sorunları olmadığını söylerken Nuri Şahin'in Abdullah Avcı'nın elini sıkmadığı şeklindeki iddiaları da yalanladı.

Başkan, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu;
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