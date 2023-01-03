Spor Nuri Şahin Gücümüz yetmedi
FUTBOL FUTBOL

Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi

Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 mağlup olduğu maçın ardından, Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, ''Fenerbahçe'ye gücümüz yetmedi'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi
Nuri Şahin Fenerbahçe maçı sonunda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Nuri Şahin mücadeleyi değerlendirdi. Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

''Bugün farklı sistemde oynadık''

  • ''Bugün farklı bir sistemde oynadık. İlk yarı gayet iyiydik. İkinci yarı Fenerbahçe oyunun hakimiydi. Fenerbahçe'nin ikinci topları kullandığını biliyorduk. Fenerbahçe çok iyi bir takım. olmadı."

''Golü bulduk ama yetmedi''

  • Şahin iptal edilen gol hakkında ise ''2-1'den sonra da havada gol kokusu vardı, golü bulduk ama yetmedi, yapacak bir şey yok'' şeklinde konuştu.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan karar: Ev sahibinin golünde ofsayt var mı?
SPOR
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan karar: Ev sahibinin golünde ofsayt var mı?

Galatasaraydan açıklama geldi: VAR kayıtları açıklansın

Galatasaray'dan açıklama geldi: VAR kayıtları açıklansın

Fenerbahçe'nin maçı sonrasında ezeli rakipten paylaşım geldi.
Rezillik

'Rezillik'

Tartışmalı pozisyon için VAR kayıtları istenecek mi?
VARı tebrik ederim

'VAR'ı tebrik ederim'

​Jorge Jesus Antalyaspor'un iptal edilen golü hakkında konuştu.
Ofsayt var mı, yok mu?

Ofsayt var mı, yok mu?

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan karar.
Fenerbahçe <br>geriden geldi

Fenerbahçe
geriden geldi

​​Sarı-lacivertliler, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
'Avrupa'daki işim bitti'

'Avrupa'daki işim bitti'

​Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, imza töreninde konuştu.
'Bütün pozisyonları açıklayın'

'Bütün pozisyonları açıklayın'

​Galatasaray'dan VAR kayıtları mesajı
Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

​Ankara ekibine müjdeli haber geldi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Ümraniyespor sahasında Hatayspor ile berabere kaldı.
VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

​TFF tartışılan iki maçın hakem konuşmalarını paylaştı.
'Whatsapp bildirimi'

'Whatsapp bildirimi'

VAR kayıtlarında dikkat çeken detay.
'Ofsaytımsı <br>bir şey olabilir'

'Ofsaytımsı
bir şey olabilir'

​VAR kayıtlarından şaşkına çeviren konuşma.
'Şiddet yok diye gördüm'

'Şiddet yok diye gördüm'

​N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyona neden kırmızı kart verilmedi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.