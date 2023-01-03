Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi

Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Nuri Şahin mücadeleyi değerlendirdi. Şahin'in açıklamaları şu şekilde:
''Bugün farklı sistemde oynadık''
- ''Bugün farklı bir sistemde oynadık. İlk yarı gayet iyiydik. İkinci yarı Fenerbahçe oyunun hakimiydi. Fenerbahçe'nin ikinci topları kullandığını biliyorduk. Fenerbahçe çok iyi bir takım. olmadı."
''Golü bulduk ama yetmedi''
- Şahin iptal edilen gol hakkında ise ''2-1'den sonra da havada gol kokusu vardı, golü bulduk ama yetmedi, yapacak bir şey yok'' şeklinde konuştu.