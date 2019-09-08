Nurmagomedov Poirier'i de devirdi

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Habib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Habib, mücadelenin bitiminin ardından ringden atlayarak, UFC başkanına sarıldı.

Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Habib Nurmagomedov-Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.

Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.