Nurmagomedov Poirier'i de devirdi
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Nurmagomedov Poirier'i de devirdi

Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Habib Nurmagomedov, Amerikalı Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.

Haber Merkezi DHA
Nurmagomedov, namağlup unvanını korudu.

Nurmagomedov, namağlup unvanını korudu.

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Habib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Habib, mücadelenin bitiminin ardından ringden atlayarak, UFC başkanına sarıldı.

Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Habib Nurmagomedov-Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.

Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

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