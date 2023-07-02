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Spor

Ofsaytta kural değişiyor

FIFA, maçlarda en çok tartışma çıkaran ofsayt için yeni kural getiriyor. Yeni kurala göre, sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu esas alınacak.

09:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı.

FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin giderek yaygınlaşmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.


FIFA, ofsayt pozisyonlarında yıllardın süren tartışmaları önlemek için harekete geçti. Yeni ofsayt kuralı ile oyun akışının daha izlenilebilir hale gelmesini amaçlayan FIFA, bir futbolcunun tüm vücudunun defans hattının önünde olması durumunda ofsayt bayrağının kalkacağını, sadece diz veya omuz önde olması halinde ise ofsayt olarak kabul edilmeyeceğini açıkladı.


Uygulamanın ne kadar süre devam edeceği ise açıklanmadı.




İtalya ve İsveç'te uygulanacak

FIFA, yeni kuralın etkilerini test etmek amacıyla ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulama gerçekleştirecek. Hollanda Ligi'nde de kuralın deneme yapılabileceği öğrenildi.


Eğer bu uygulama istenilen sonuçları verirse, yeni kural tüm dünyadaki futbol müsabakalarında geçerli olacak.


Bu uygulamanın ofsayt pozisyonlarındaki olumsuz tartışmaları ortadan kaldırması bekleniyor. Yeni kural ile birlikte milimetrik ofsayt kararlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.




#FIFA
#Ofsayt Teknolojisi
#Serie A
#İsveç
#İtalya
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