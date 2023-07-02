Ofsaytta kural değişiyor

FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı.
Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin giderek yaygınlaşmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.
FIFA, ofsayt pozisyonlarında yıllardın süren tartışmaları önlemek için harekete geçti. Yeni ofsayt kuralı ile oyun akışının daha izlenilebilir hale gelmesini amaçlayan FIFA, bir futbolcunun tüm vücudunun defans hattının önünde olması durumunda ofsayt bayrağının kalkacağını, sadece diz veya omuz önde olması halinde ise ofsayt olarak kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Uygulamanın ne kadar süre devam edeceği ise açıklanmadı.
FIFA, yeni kuralın etkilerini test etmek amacıyla ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulama gerçekleştirecek. Hollanda Ligi'nde de kuralın deneme yapılabileceği öğrenildi.
Eğer bu uygulama istenilen sonuçları verirse, yeni kural tüm dünyadaki futbol müsabakalarında geçerli olacak.
Bu uygulamanın ofsayt pozisyonlarındaki olumsuz tartışmaları ortadan kaldırması bekleniyor. Yeni kural ile birlikte milimetrik ofsayt kararlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.