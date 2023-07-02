Ofsaytta kural değişiyor

FIFA, ofsayt pozisyonlarında yıllardın süren tartışmaları önlemek için harekete geçti. Yeni ofsayt kuralı ile oyun akışının daha izlenilebilir hale gelmesini amaçlayan FIFA, bir futbolcunun tüm vücudunun defans hattının önünde olması durumunda ofsayt bayrağının kalkacağını, sadece diz veya omuz önde olması halinde ise ofsayt olarak kabul edilmeyeceğini açıkladı.