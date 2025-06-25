Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Oğulcan Çağlayan'dan 'yola devam' paylaşımı

Oğulcan Çağlayan'dan 'yola devam' paylaşımı

11:4625/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Oğulcan Çağlayan'ın Kocaelispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Oğulcan Çağlayan'ın Kocaelispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan, yeni sezonda takımda kalacağını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonda 21 gole ulaşarak Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes ile gol krallığını paylaşan yeşil-siyahlı ekibin futbolcusu Oğulcan, sosyal medya hesabından gelecek sezona dair paylaşımda bulundu.


"Şanlı Kocaelispor formasıyla, hak ettiğimiz yerde, bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyen Oğulcan, "Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var. Her zaman sevgisini ve desteğini hissettiren taraftarlarımıza, başkanımız Sayın Recep Durul'a, hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkürler. Yola devam" ifadelerini kullandı.


Oğulcan Çağlayan, 2024-2025 sezonunda Kocaelispor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 22 kez fileleri havalandırdı.







#Süper Lig
#Oğulcan Çağlayan
#Kocaelispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 OBP güncelleme nasıl yapılır? OBP güncelleme için son gün ne zaman?