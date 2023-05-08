|
Spor

Okan Buruk: Mayıslar bizimdir

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray seyircisi önünde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek zirve yarışında puan farkını 5'e çıkardı. Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk galibiyeti yorumladı.

22:43 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası konuştu.


Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: İsteğimiz, direncimiz, konsantrasyonumuz çok güçlüydü bugün. Çok kritik bir maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık bugün. Geçişlerde doğru pasları verebilsek ikinci golü de atabilirdik. Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız.


"Kazımcan genel olarak doğru işler yaptı. Hem savunmada hem de hücumda doğru bir şekilde oynadı. Takımın iyilerinden biri olarak görüyoruz. Galatasaray için o bölgede uzun vadede iyi bir çözüm olur umarım."

Galatasaray taraftarına mesaj veren Buruk, "Mayıslar bizimdir demiştim. İnşallah en kısa sürede şampiyonluğa taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.




#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.