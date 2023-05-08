Okan Buruk: Mayıslar bizimdir

Okan Buruk: İsteğimiz, direncimiz, konsantrasyonumuz çok güçlüydü bugün. Çok kritik bir maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık bugün. Geçişlerde doğru pasları verebilsek ikinci golü de atabilirdik. Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız.

"Kazımcan genel olarak doğru işler yaptı. Hem savunmada hem de hücumda doğru bir şekilde oynadı. Takımın iyilerinden biri olarak görüyoruz. Galatasaray için o bölgede uzun vadede iyi bir çözüm olur umarım."