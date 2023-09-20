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Spor

Okan Buruk: Mutlu değiliz

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Kopenhag ile berabere kalmaları sonrasında; "Burada 1 puanı kazanmış olarak görüyoruz. Tabii ki çok mutlu değiliz ama gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi." dedi.

22:24 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.


Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.


Okan Buruk açıklamasında;
"İlk yarıda kaçırdığımız çok pozisyon var. İyi başladık maça sonunu da iyi bitirdik ama arada kötü geçirdiğimiz bir dönem oldu. Savunma ağırlıklı bir takıma pozisyonlar bulduk ama burası Şampiyonlar Ligi her şey olabilir. 1-0'dan sonra da yine pozisyon bulduk. İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı." dedi.

Okan Buruk: "Oyunu bırakmamak önemli"

Buruk sözlerinin devamında; "Benim açımdan oyunu bırakmamak önemli, hatta 3. golü de bulabilirdik. Sahada taraftarımız için oynadığımız oyunla onları yükseltebilmeliyiz. Maçın içerisinde zaman zaman mental olarak zorlandığımız dönemler olabiliyor." açıklamasında bulundu.


"Çok mutlu değiliz ama kendimizi bir puanı almış olarak görüyoruz"

Galatasaray teknik direktörü; "Şampiyonlar Ligi'nde herkes birbirini yenebilir. Özellikle ilk yarıdaki oyunu sahaya yansıtmayı sürdürebilirsek, diğer takımlara karşı da kazanabiliriz. Burada 1 puanı kazanmış olarak görüyoruz. Tabii ki çok mutlu değiliz ama gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi." ifadelerini kullandı.



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kopenhag
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