Okan Buruk: Mutlu değiliz

Okan Buruk
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Okan Buruk: "Oyunu bırakmamak önemli"
Buruk sözlerinin devamında; "Benim açımdan oyunu bırakmamak önemli, hatta 3. golü de bulabilirdik. Sahada taraftarımız için oynadığımız oyunla onları yükseltebilmeliyiz. Maçın içerisinde zaman zaman mental olarak zorlandığımız dönemler olabiliyor." açıklamasında bulundu.
"Çok mutlu değiliz ama kendimizi bir puanı almış olarak görüyoruz"
Galatasaray teknik direktörü; "Şampiyonlar Ligi'nde herkes birbirini yenebilir. Özellikle ilk yarıdaki oyunu sahaya yansıtmayı sürdürebilirsek, diğer takımlara karşı da kazanabiliriz. Burada 1 puanı kazanmış olarak görüyoruz. Tabii ki çok mutlu değiliz ama gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi." ifadelerini kullandı.