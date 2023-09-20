Okan Buruk: Mutlu değiliz

Okan Buruk açıklamasında;

"İlk yarıda kaçırdığımız çok pozisyon var. İyi başladık maça sonunu da iyi bitirdik ama arada kötü geçirdiğimiz bir dönem oldu. Savunma ağırlıklı bir takıma pozisyonlar bulduk ama burası Şampiyonlar Ligi her şey olabilir. 1-0'dan sonra da yine pozisyon bulduk. İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı." dedi.