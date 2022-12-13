Spor Okan Buruk genç oyuncuya dikkat çekti "Görevini en iyi şekilde yaptı"
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Okan Buruk genç oyuncuya dikkat çekti: "Görevini en iyi şekilde yaptı"

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, genç oyuncuların hazırlık karşılaşmasındaki performansı hakkındaki soru sonrasında Metehan Baltacı ismini belirterek "Orta sahada verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Okan Buruk ne dedi?
Okan Buruk

Okan Buruk, Lazio'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"İyi olan taraf bizdik"

Lazio karşısında topa daha çok sahip olduklarını ve rakiplerinden daha çok pozisyona girdiklerini söyleyen Okan Buruk, "İyi takımlarla hazırlık maçı yapmayı istedik. Hem kendi gücümüzü görmek hem bazı oyuncularımızın tecrübesini artırmak hem de sakatlıktan dönen futbolcularımızı tekrar adapte etmek için bu tür maçlar önemli oluyor. Genele baktığımızda faydalı bir müsabaka oldu. İki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistiksel olarak daha iyi olan taraf bizdik. Topa sahip olan, daha çok pozisyona giren takımdık ama sonuçta 2-1 kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Metehan görevini en iyi şekilde yaptı"

Baran Aksaka'nın maç öncesinde sakatlığı sonrasında mücadeleye 11'de başlayan Metehan Baltacı'nın görevini yerine getirdiğini söyleyen Buruk, "Maç öncesinde ısınmada Baran Aksaka'nın bir ağrısı oldu. Berkan'ın bir hastalığı vardı. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Sabah da genç oyuncularımıza antrenman yaptırdığımız için Efe'yi de ilk 11'e koyamadık. Antrenman yapmasaydı Efe ile başlayabilirdik. Ancak Metehan da orta sahada verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı" diye konuştu.

"Genel olarak toparlanıyoruz"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Okan Buruk, "Milli takımdan oyuncularımız dönüyor. Sonraki maç için Nelsson hazır hale gelecek. Rashica, Hamza ve Emre Taşdemir takımla antrenmanlara başladı. En kısa zaman içinde maç seviyesine getireceğiz. Sergio Oliveira çalışmalara başladı. Genel olarak toparlanıyoruz. Torreira bugün, Seferovic yarın gelecek. Onlarla Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız dönmüş olacak ve daha hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Beklenen kadro lig maçına kadar yetişir"

Resmi maçlara kadar hazır hale geleceklerini ifade eden Okan Buruk, "Türkiye Kupası maçına kadar 9 günlük bir süreç var. Daha sonra lig maçımız var. En hazır halde olacağız. Döndükten sonra da Icardi saha çalışmalarına başlayacak. Galatasaray taraftarının beklediği kadro lig maçına kadar yetişir. Yoğun da bir süreç geçireceğiz. İnşallah tam olarak hazır hale geliriz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖZET | Galatasaray-Lazio: 1-2
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ÖZET | Galatasaray-Lazio: 1-2

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