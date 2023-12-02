|
Spor

Okan Buruk oyunu eleştirdi: Çok yavaş oynadık

Galatasaray, lig karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, "Oyunu çok yavaş oynadık. Bu kadar yavaş oynayınca iş bireysel yeteneğe kalıyor. Pozisyonsuzluğun en büyük nedeni bu" ifadelerini kullandı.

22:48 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:59 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:

'Oyunu çok yavaş oynadık'

"Birebir beklediğimiz bir oyun oldu. Rakibin kapanıp bekleyeceğini bekliyordum. Geçişten de pozisyon bulmaya çalışacaklardı. Çok netti. Maç öncesi düşüncelerimiz, takıma verdiğim direktifler topa sahip olma, acele etmeden kullanma, hareketlilik hiçbirini yapamadık. O kadar kötü tercihler yaptı ki ilk yarı. Pozisyon bulamamızın en büyük nedeni... Bazen 5 kişinin içindeki 1 kişiye 3-4 orta yaptı. Sol taraftan bir türlü işleyemedik. Savunma oyuncularımızın oyuna girmesini istedik. Oyunu çok yavaş oynadık. Bu kadar yavaş oynayınca iş bireysel yeteneğe kalıyor. İlk yarıdaki pozisyonsuzluğun en büyük nedeni bu"


'Kerem Demirbay'ı kullandık stoperde'

"İkinci yarı Barış Alper, girdikten sonra kanadı aktif kullandı. Lucas'ı arkaya çektik. Barış da savunma geçişlerini çok doğru oynadı. Dries'in girmesi biraz daha hareket getirdi, Bakambu da öyle. Kanattan daha çok içeri girerek oynadık. Gol bulacağımız belli oldu ama nasıl bulacağımız belli değildi. Bakambu'yla attık. Kadro olarak kısıtlıydık. Kerem'i kullandık stoperde. Hem topa sahip buldu, hem savunma yönünde doğru oynadı. Nelsson iyilerden biriydi. Uzun süredir oynamamasına rağmen iyiydi. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık. Daha erken goller bulabilirdik. Golden sonra da rakip baskı kuramadı. İkinci golden sonra maç bitti"


Davinson, Zaha, Abdülkerim'in son durumu

"Davinson için büyük hedef Kopenhag maçı. Yetişeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki maç Adana Demirspor maçı, ne olur... Abdülkerim de birkaç gün sonra toparlar. Zaha da öyle. Adana Demirspor maçında sahada olurlar"






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Pendikspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti: İlk devre Premier Lig’i aratmadı | ÖZET