Okan Buruk: Rakibimizi bekleyeceğiz

Maç öncesi tabii ki isteğimiz burada Galatasaray'ın oyun gücünü devam ettirmek, konsantrasyonunu devam ettirmek. Motivasyonumuzu daha yukarıya çekmek, yani burada kazanarak son haftalarda yakaladığımız olumlu giden çizgiyi daha yukarıya çekmek istiyorduk. Hedefimiz tabii ki Türkiye Kupası'nı kazanmak, finali oynamak. Buradan bir kupayla daha ayrılmak.

Hedefimiz, Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz. Yarınki maçı seyredeceğiz.