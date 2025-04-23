Okan Buruk: Rakibimizi bekleyeceğiz

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz, rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı: "Öncelikle yarın 23 Nisan. Onu kutlayarak başlayacağım. Bizim için önemli bir gün. Bugünü hepimiz için değerli kılan ulu önder Atatürk'ü, sevgiyle, özlemle anarak başlayacağım. Bugün maç öncesi özellikle Buğra hocaya geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Maça çıkamadı. Onun içinde şansızlık oldu ama en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. İyi haberde geldi. Önemli bir şeyi yok.
''Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis, yenilenme anlamında birçok şeyin çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor. Bence en önemli şey tabii ki kazanmak. Belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biriydi. Özellikle Milli Takım sonrası bir arada olamadık. Herkesin geç geldiği ve belki bir günlük antrenmanla maça çıktığımız bir maçtı. Belki ona doğru odaklanamadık ama ondan sonraki döneme baktığımızda hem oyun olarak bence hem de bireysel performansların yükseldiği, özgüvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğu bunu sadece saha içerisindeki saha dışında da görüyoruz"
'BENCE DOĞRU ZAMANDA YÜKSELDİK'
Doğru zamanda yükselişe geçtiklerini ifade eden Buruk, ''Bence doğru zamanda yükseldik. Bu dönemdeki bu performansımızla, yükselişimizde Avrupa Kupası'nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm. Türkiye Kupası'nda final oynamak, ligin son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde de yaptık. Son iki senede taraftarımızla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.