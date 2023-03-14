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Spor

Okan Buruk'a rakip dayanmıyor

Galatasaray'daki ilk sezonunda tarihi bir performans ortaya koyan teknik direktör Okan Buruk, ligdeki 18 rakibinden 15'ini devirdi. Tecrübeli çalıştırıcı sadece Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı kazanamadı.

10:30 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk'un ekibi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı.

Okan Buruk'un ekibi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda rekorlara doymuyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde üst üste en çok maç kazanan takım unvanı elde etmesini sağladı.


Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden hemen her takımı mağlup etti. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Süper Lig'de rakibi olan 18 takımın 15'ini yenmeyi başardı. Buruk, henüz sadece Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenemedi. Adana ve Alanya ekibiyle berabere kalan başarılı çalıştırıcı Kayserispor'a yenilmişti.


Okan Buruk, bu 3 takımla bu sezon tekrar karşılaşacak ve galibiyet arayacak. Galatasaray 27. haftada Adana Demirspor, 29. haftada Kayserispor, 30. haftada ise Alanyaspor ile karşılaşacak


Derbilerde boşu yok

Okan Buruk, bu sezon özellikle derbi maçlarındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor'la deplasmanda berabere kaldıktan sonra bordo-mavili ekibi evinde yenen Galatasaray, Beşiktaş'ı da iç sahada 2-1'lik skorla geçti. Tecrübeli çalıştırıcının ekibi en rahat derbi galibiyetini ise Fenerbahçe deplasmanında alırken, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 3-0 yenmeyi başardı.


Her alanda lider

Fenerbahçe'nin 'bay' geçtiği haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibiyle puan farkını 9'a yükseltti. Sarı-kırmızılı takım, puanın yanı sıra elde 34 averajla da ligin lideri konumunda yer alıyor.


2 mağlubiyetle Süper Lig'in en az yenilen takımı olan Aslan, ayrıca 17 golle gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Galatasaray bir tek atılan gollerde Fenerbahçe'nin gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler 58 gol atarken, sarı-kırmızılı takım 51 kez rakip ağları sarstı.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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Okan Buruk'a rakip dayanmıyor
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