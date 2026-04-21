Okan Buruk'tan kupa rotasyonu

10:0621/04/2026, Salı
Okan Buruk'un öğrencileri Türkiye Kupası'nda son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un derbi öncesi rotasyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.


Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.


Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.


Bu sezonki 3. randevu

Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.


Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.


İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Okan Buruk rotasyona gidebilir

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yarınki maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.


Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.





