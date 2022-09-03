Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya: Takımın sahadaki lideri sensin

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında pazartesi günü Gaziantep FK’yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılarda, hafta boyunca yapılan çalışmalarda gol sorununa çözüm arandı. Geride kalan 4 haftada sadece 2 gol atabilen Galatasaray’da ileri uçta oynayan Seferovic’in performansı yeterli olmadı. Teknik direktör Okan Buruk, İsviçreli golcüye ekstra çalışmalar yaptırırken, zaman zaman Gomis’i taktik idmanlarda ilk 11’de kullandı.

Deneyimli teknik adamın bu konudaki en önemli planı Dries Mertens olacak. Forma giydiği son iki maçta takımı ateşleyen ve yaşına rağmen sahanın en dinamik görüntüsünü veren Belçikalı hücum oyuncusu, Gaziantep FK karşısında da sarı-kırmızılıların en önemli silahı olacak.

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🔟 Mertens pic.twitter.com/pBQ0eBitUY — SPOR (@yenisafakspor) August 19, 2022

"Gençleri yönlendir"

35 yaşındaki oyuncu ile sık sık konuşan ve fikir alışverişinde bulunan Okan Buruk, yıldız isme, “Özellikle Kerem ve Yunus gibi genç oyuncuları saha içerinde yönlendirmeni istiyorum. Oyun planımı senin üstüne kuracağım. Rakip kaleye daha fazla yaklaşmanı istiyorum” dediği öğrenildi.