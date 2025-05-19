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Oklahoma City Thunder konferans finaline yükseldi

Oklahoma City Thunder konferans finaline yükseldi

10:4919/05/2025, Pazartesi
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Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Minnesota Timberwolves'la karşılaşacak.
Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Minnesota Timberwolves'la karşılaşacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Denver Nuggets'ı 125-93 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Paycom Center'daki maçta Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 24 sayı kaydederken Chet Holmgren, 13 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı.


Nuggets'da Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı ve Jamal Murray, 13 sayıyla oynadı.


Aaron Gordon'ın 8 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.


Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'un rakibi olacak.

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