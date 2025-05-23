Oklahoma City Thunder seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 118-103 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-0 öne geçti.
Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 3 ribaunt, 8 asist, Jalen Williams 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle ve Jaden McDaniels 22 sayı, 2 ribauntla oynadı.
Serinin üçüncü maçı, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Timberwolves'un ev sahipliğinde oynanacak.