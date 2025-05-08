Oklahoma City Thunder seriyi eşitledi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Nuggets'ı Paycom Center'da konuk eden Thunder, müsabakayı 43 sayı farkla kazandı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı ve 8 asist, Chet Holmgren 15 sayı ve 11 ribaunt, Jalen Williams 17 sayı, Isaiah Hartenstein ve Isaiah Joe de 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nuggets'da Russell Westbrook 19, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.