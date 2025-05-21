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Oklahoma zorlanmadan kazandı

Oklahoma zorlanmadan kazandı

10:2321/05/2025, Çarşamba
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Chet Holmgren'in rakibine yaptığı blok
Chet Holmgren'in rakibine yaptığı blok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 114-88 yenen Oklahoma City Thunder, seride 1-0 öne geçti.

Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, ikinci yarıda sergilediği skorer performansla mücadeleden 26 sayı farkla galip ayrıldı.


Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, Jalen Williams 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 15 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.


Timberwolves'ta Julius Randle 28 sayı, 8 ribaunt ve Anthony Edwards 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadı.


Serinin ikinci maçı, 23 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.




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