Olaylı gecede 12 gözaltı

Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması, futbola yakışmayan görüntülere sahne oldu. Deplasmanda Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2 yendiği maçta, taraftarlar sahaya girdi. Müsabakanın ikinci yarısı taraftar olayları nedeniyle uzun süre dururken birçok kez anons yapıldı. Maç sonunda bordo mavili taraftarlarla futbolcular saha içinde yumruklaştı. Çıkan olaylarda sahaya yabancı cisim yağdı. İstenmeyen olaylar sırasında sahaya yağan yabancı cisimlerden, Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Edin Dzeko, Livakovic ve Dusan Tadic ile yan hakem Kerem Ersoy etkilendi.

SAHAYA ATLAYAN YOMRA'DA YAKALANDI

Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır” dedi.

PASSOLİG BAŞKASINA AİTMİŞ

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu Passolig sahibinin C.Ç. olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Sahaya giren şahsın Passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi. Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu açıklayan Yerlikaya, şahsın Kalkınma Mahallesi'nde gözaltına alındığını açıkladı.

TARAFTARLARI ÇAĞIRANLAR DA GÖZALTINDA

Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahısların da yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, müsabaka sonrası kamera kayıtlarının incelenmesiyle birlikte sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslaın gözaltına alındığını açıkldı. Bakan Yerlikaya, "Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi test etmeyin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, futbol dışı olaylarla ilgili açıklama yaptı. Uçum, "Hiç kimse kendi özerk alanında “tek iktidarım” diye düşünmesin, devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. Konu hangi mecra olursa olsun, siyaset, ekonomi, hukuk, futbol fark etmez. Devlet, örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde, her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı tedbiri alır. Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Hiç kimse Bağımsız ve Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın” ifadelerini kullandı.







