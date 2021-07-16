Olimpiyat kafilesi Tokyo için yola çıktı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Kasapoğlu milli sporcuları uğurladı

Milli sporcular, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek. Türkiye, 18 branşta 108 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat oyunlarına katılım hakkı elde eden milli sporcuları İstanbul Havalimanı'ndan Tokyo'ya uğurladı.

Kasapoğlu: "Her biriniz gönüllerimizin şampiyonusunuz"





Bakan Kasapoğlu yolculuk öncesi sporculara yaptığı açıklamada, "Değerli sporcularımız bu süreç içerisinde ülkemizi, milletimizi gururlandırdığınız gibi gençlerimize de örnek oldunuz. Her biriniz bizler için gönüllerimizin şampiyonusunuz" dedi.

Milli sporcularımızı #Tokyo2020’ye uğurluyoruz.🇹🇷 #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/Ac0mGOqbNX REKLAM July 16, 2021

Oktay: "En büyük temennimiz İstiklal Marşımızı gurur ile dinlettirmeniz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcularımız için kapsamlı çalışmalar yapan tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette en büyük temennimiz, podyuma çıkarak İstiklal Marşımızı gurur ile dinlettirmeniz ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeniz. Çünkü siz girdiği her mücadelede zirveyi hedefleyen Türkiye'nin evlatlarısınız. Çünkü siz, daha dün beşinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'nin gençlerisiniz, sporcularısınız" ifadelerini kullandı.

#Tokyo2020 heyecanı için sadece 7 gün kaldı. Kafilemizin büyük kısmı bu akşam İstanbul’dan yola çıkacak. #TeamTürkiye kadrosu için her şey hazır. Peki bu heyecana siz hazır mısınız? 🇹🇷 pic.twitter.com/t7xOY6DwHq REKLAM July 16, 2021