Olimpiyat Stadyumu dev finale hazırlanıyor

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul’un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA’nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte soruların yanıtları.