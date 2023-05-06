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Spor

Olimpiyat Stadyumu dev finale hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali’nden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 11 Mayıs’tan itibaren müsabaka yapılmamasına karar verdi.

09:38 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da sahibini bulacak.

Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da sahibini bulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi.


Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi.




#Şampiyonlar Ligi
#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
#TFF
1 saat önce
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