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Spor

Olimpiyat Stadyumu dev finale hazırlanıyor

Manchester City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çevresinde hazırlıklar devam ediyor.

16:48 . 2/06/2023 vendredi
IHA
Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da sahibini bulacak.

Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da sahibini bulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile İtalya Serie A ekibi Inter karşı karşıya gelecek. 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadeleye Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahiplik yapacak.


Dünyanın dört bir yanından futbolseverleri ve medya mensuplarını bir araya getirecek bu önemli organizasyon için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.


Olimpiyat Stadı’nın çim bakım ve tribün düzenlemelerine son dokunuşlar yapılıyor. Aynı zamanda stat etrafına taraftarların vakit geçirebileceği etkinlik alanları ve sanatçıların konserler vereceği dev sahneler kuruluyor.




#Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Inter
#Olimpiyat Stadyumu
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