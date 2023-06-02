Olimpiyat Stadyumu dev finale hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. İstanbul, 2005'in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak. Inter Manchester City Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final saat 22.00'de başlayacak. Biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Peki Inter Manchester City maçı bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi final biletleri kaç TL?