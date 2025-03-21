Oltu’da masa tenisi turnuvası

Açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Çelik, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek etkinliğin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, "Oltu’nun Düşman işgalinden Kurtuluşunun 107 yıl dönümü 25 Mart kutlamaları kapsamında sporla başladık bu sene ilkini yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecektir. Seneye inşallah daha büyük daha kapsamlı etkinliklerimiz olacaktır. 25 mart günü yapılacak olan etkinliklerimize herkesi davet ediyorum. Masa tenisi turnuvasında iyi olan kazansın" dedi.

Ardından konuşan Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise "Güzel Oltu’muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıldönümü münasebetiyle yapılan masa tenisi turnuvasında herkese başarılar diliyorum. Sonuçta ödülü bir kişi alacaktır hepinize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Turnuva, büyük bir heyecanla devam ederken, yaklaşık 20 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Müsabakalarda kadınlar kategorisinde Damla Karabulut birinci olurken, erkekler kategorisinde ise Batuhan Ali Eti birinci oldu.

Turnuvaya katılan sporcular, keyifli ve çekişmeli anlar yaşarken, Oltu’daki masa tenisi severler de bu heyecana ortak oldu.