Olympiakos'un küstah başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. İlk maçta temsilcimiz Kadıköy'de Yunan temsilcisine 3-0 kaybetmişti. Mücadele sonrasında konuşan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, İstanbul için "Kendi şehrimiz" ifadesini kullanarak, küstahça açıklamalarda bulunmuştu.

Sabah'ın haberine göre Marinakis, oyuncularına Fenerbahçe maçı için galibiyet primi sözü verdi. Küstah başkan, Yunan Liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti. Marinakis son maç sonrasında oyuncularla görüşerek bu sözünü hatırlattı.

Mert Hakan: En iyi cevabı vereceğiz

Fenerbahçe'nin Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Marinakis hakkında konuşmuştu. Yandaş, "Olympiakos'u orada yenip onların başkanına en iyi cevabı vermek istiyoruz. Hepsinin bilincindeyiz biz" ifadelerini kullanmıştı.

SPOR Olympiakos'un sahibinden Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj