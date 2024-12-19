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Ömer Erdoğan mesaiye başladı

Ömer Erdoğan mesaiye başladı

17:1819/12/2024, Perşembe
AA
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Ömer Erdoğan idmanda oyunculara bir konuşma yaptı.
Ömer Erdoğan idmanda oyunculara bir konuşma yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.


Kırmızı-beyazlı ekiple bugün resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün oynanan ve Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona eren Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





#Sivasspor
#Ömer Erdoğan
#Süper Lig

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