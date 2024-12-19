Ömer Erdoğan mesaiye başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekiple bugün resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün oynanan ve Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona eren Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.