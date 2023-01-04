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Ömer Erdoğan: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın ardından Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ömer Erdoğan oyuncularına teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Erdoğan: Oyuncularıma teşekkür ediyorum
Ömer Erdoğan maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 kazandığı maçın ardından Ömer Erdoğan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

''Hatalı gol yedik''

  • "Açıkçası Galatasaray'ın ön alan baskısıyla başlayacağını biliyorduk. Biz de bu yüzden uzun topları tercih ettik. Öne geçtik ancak sonrasında hatalı bir gol yedik. Yediğimiz iki gol de çalıştığımız pozisyonlardı."

''Oyuncularıma teşekkür ederim''

  • "Galatasaray deplasmanlarında bu kadar fazla net pozisyona girip de atamazsanız mağlup ayrılırsınız ama ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi bir mücadele gösterdiler. Bugün en azından 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum''
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