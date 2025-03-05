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Ömer Erdoğan’ın Sivasspor macerası 77 gün sürdü

Ömer Erdoğan’ın Sivasspor macerası 77 gün sürdü

13:205/03/2025, Çarşamba
IHA
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Ömer Erdoğan
Ömer Erdoğan

Sivasspor’daki görevine 19 Aralık 2024’te başlayan ve bugün itibarıyla kırmızı-beyazlı takımla yolları ayrılan Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın Sivas’taki macerası 77 gün sürdü.

Sivasspor’da kötü gidişatın ve taraftarın tepkisinin ardından görevinden istifa eden Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın kırmızı-beyazlı takımdaki serüveni sona erdi. Bülent Uygun’un ardından 19 Aralık 2024’te takımın başına geçen Erdoğan, Sivasspor’da 77 gün görevde kaldı.


47 yaşındaki teknik adam, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Ömer Erdoğan, ligde son 5 maçta 3 puana ulaşamamıştı. Sivasspor, Erdoğan idaresinde rakip fileleri 8 kez sarsarken, kalesinde ise 14 gol gördü.


Ömer Erdoğan, Sivasspor’un yanı sıra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştırdı.




#Sivasspor
#Süper Lİg
#Ömer Erdoğan

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