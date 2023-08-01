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Spor

Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig'de

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

14:13 . 1/08/2023 Salı
AA
Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da beklentileri karşılayamadı.

Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk'la anlaşıldığı belirtilerek, "Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Geride kalan sezonda Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg’da kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.





#Ömer Faruk Beyaz
#Hatayspor
#Süper Lig
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