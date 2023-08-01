Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig'de

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk'la anlaşıldığı belirtilerek, "Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezonda Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg’da kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.