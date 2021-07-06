Spor Ömer Faruk Beyazın menajerinden çarpıcı mesajlar "Ona Türk Messi diyorlar, fal bakmasınlar"
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Ömer Faruk Beyaz'ın menajerinden çarpıcı mesajlar: "Ona 'Türk Messi' diyorlar, fal bakmasınlar"

Stuttgart'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili sosyal medyada 'rezerv takıma gönderildi' şeklinde haberler çıkmıştı. Oyuncunun menajeri Mehmet Eser, futbolcunun A takımla çalışmalara devam ettiğini ve çok beğenildiğini söyledi. Çıkan haberlere tepki gösteren Eser, 'Ona Türk Messi' diyorlar. Akşam hazırlık maçına çıkıyor. Herkes izlesin' dedi.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
Ömer Faruk Beyazın menajerinden çarpıcı mesajlar: Ona Türk Messi diyorlar, fal bakmasınlar
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olmuştu.

Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser, yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Genç yetenek ile ilgili sosyal medyada 'rezerv takıma gönderildi' şeklinde çıkan haberlere tepki gösteren Eser, 'Bu haberlerin yüzde 1'i bile doğru değil. Oyuncumla ilgili fal bakmasınlar. Ömer Faruk takımla 1 haftadır çalışıyor. İlk haftanın en iyisi seçildi. Hocası onu çok beğeniyor. Herkes 'Türk Messi' olarak sesleniyor' dedi.

17 yaşındaki futbolcunun bu akşam ilk maçına çıkacağını söyleyen Eser, 'Bu haberleri çıkartanlar bu akşam Ömer Faruk'u A Takım'la izleyebilir. Ömer Faruk bu kamp sürecinden sonra Liverpool ve Barcelona'ya karşı oynanacak maçlarda da forma giyecek' dedi.

Oyuncusunun Türkiye'de forma şansı bulamamasını eleştiren menajer Eser, sözlerini şöyle noktaladı;

  • "Fenerbahçe'de skor avantajı sağlanmışken bile oyuncum şans bulamadı. Biz buna güvenemezdik. Biz daha gerçekçi bir proje tercih etmeliydik. Bundesliga takımında oynuyor şu anda oyuncum. Hocamız da kendisiyle çok ilgileniyor. Herkes Ömer Faruk Beyaz'ın neler yapacağını görecek. Bundan emin olun."

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