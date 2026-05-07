Önder Özen Süper Lig devine geri dönüyor: Sportif direktörlük görevine getirilecek

Yeni sezon yapılanmasına hız veren Beşiktaş JK, sportif direktörlük görevi için deneyimli futbol adamı Önder Özen ile anlaşmaya vardı. HT Spor’da yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, sportif direktörlük pozisyonu için Önder Özen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların yapılan toplantının ardından gelecek sezon için el sıkıştığı belirtildi.

Daha önce Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevinde bulunan Özen’in, kulübün yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yönetimin özellikle transfer planlaması, scout organizasyonu ve altyapı yapılanmasında deneyimli isme geniş yetkiler vermeyi planladığı öğrenildi.

Önder Özen, 2013-14 sezonunda Beşiktaş Futbol Genel Direktörü görevini üstlenmişti.

ÖNDER ÖZEN KİMDİR?

1969 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Önder Özen, kariyerine altyapı antrenörlüğüyle başladı.

Futbol kamuoyunda analiz yeteneği ve oyuncu gelişimine verdiği önemle dikkat çeken deneyimli futbol adamı; Fenerbahçe altyapısı, yardımcı antrenörlük ve maç analiz departmanlarında görev aldıktan sonra Hacettepe ve Bugsaşspor’da teknik direktörlük yaptı.

2013 yılında Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine getirilen Özen, daha sonra Kasımpaşa ve Göztepe'de de teknik adam olarak çalıştı. Son yıllarda ise futbol yorumculuğu yapıyordu.




















