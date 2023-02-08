Onlar da destek verecekler

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu desteklere en son olarak Morata ve Griezmann da katıldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Morata ve Griezmann ile konuştuğunu iki ismin de imzalı forma ile deprem bölgesinde destek olacaklarını söyledi.