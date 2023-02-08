|
Spor

Onlar da destek verecekler

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Morata ve Griezmann da depremzedeler için destek vereceğini söyledi.

22:19 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Morata ve Griezmann

Morata ve Griezmann

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu desteklere en son olarak Morata ve Griezmann da katıldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Morata ve Griezmann ile konuştuğunu iki ismin de imzalı forma ile deprem bölgesinde destek olacaklarını söyledi.

Ronaldo da destek vermişti

Merih Demiral daha önce Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın da imzalı forma ile depremzedelere destek olacaklarını açıklamıştı.



#Merih Demiral
#Morata
#Griezmann
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
Onlar da destek verecekler
Artık gözümü açabilir miyim: Sekiz yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı
Artık gözümü açabilir miyim: Sekiz yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı
CHP'li Barış Yarkadaş'ın 'Hatay'da tırlar geri çevriliyor' iddiasına videolu yalanlama
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya tepki: Manipülasyon peşinde
Yılmaz Vural: Böyle devam edemeyiz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.