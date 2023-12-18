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Spor

Onuachu Kasım ayının oyuncusu seçildi

Bordo-mavili taraftarların Socios.com uygulaması üzerinden yaptığı oylama sonucunda Paul Onuachu, Kasım ayının futbolcusu seçildi. Nijeryalı golcü, bu sezon çıktığı 11 maçta 7 kez gol atarak fileleri havalandırdı.

13:22 - 18/12/2023 Pazartesi
IHA
Paul Onuachu
Paul Onuachu

Trabzonspor, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor.


Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada Kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi.


Kasım ayında çıktığı her maçta gol atıp takıma önemli katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarların oyuyla ayın oyuncusu seçildi.


Oylamaya Türkiye dışından 71 farklı ülkeden Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Oyuncuya kendisi için hazırlanan özel plaketini, dün antrenman öncesinde takdim edildi.






#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Kasım ayının oyuncusu
1 saat önce
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