Onuachu Kasım ayının oyuncusu seçildi

Süper Lig'de yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbola odaklandıklarını ve maçları tek tek düşünerek yol almak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, amaçlarının kaliteli oyun olduğunu belirtti.