Onuachu siftah yaptı

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip transferin bitmesine az kala Pepe ve Onachu gibi iki önemli ismi kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş maçının ilk 11'inde Onuachu forma sanşı bulurken, Pepe maç kadrosunda yer almadı. Nijeryalı golcü Onuachu maçın 29.dakikasında attığı golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Son zamanların formda ismi Bardhi ise golün asistini yaptı. Makedon orta saha bu sezon 2 gol 2 asist ile 4 gole katkı yapmış oldu.