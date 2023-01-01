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Spor

Onuachu siftah yaptı

Süper Lig'in 5.haftasında derbi maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu ise maça ilk 11'de başladı. Nijeryalı takımının ilk golünü atarak ligdeki ilk golünü atmış oldu.

20:52 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Onuachu, Süper Lig'de golle tanışmış oldu

Onuachu, Süper Lig'de golle tanışmış oldu

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip transferin bitmesine az kala Pepe ve Onachu gibi iki önemli ismi kadrosuna katmıştı.

Siftah yaptı

Beşiktaş maçının ilk 11'inde Onuachu forma sanşı bulurken, Pepe maç kadrosunda yer almadı. Nijeryalı golcü Onuachu maçın 29.dakikasında attığı golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Son zamanların formda ismi Bardhi ise golün asistini yaptı. Makedon orta saha bu sezon 2 gol 2 asist ile 4 gole katkı yapmış oldu.



#Süper Lig
#Paul Onuachu
#Trabzonspor
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