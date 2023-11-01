Oosterwolde'ye stoper görevi

Sezona 4 stoperle başlayan .Fenerbahçe sakatlıklar nedeniyle sıkıntıya girdi. Sarı-lacivertli takımda 4 stoperden 3'ü sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak.





Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren Serdar Aziz en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sağ ayak metalars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Djiku, Pendikspor maçında sakatlanan Becao, Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyecek. Pendikspor maçında ayağına kramp giren Samet Akaydın'ın ise ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi.





Alternatif stoper Mert Müldür

Stoper mevkiinde yaşanan sakatlıkların ardından teknik direktör İsmail Kartal, kadro içerisinde alternatiflerini belirledi. Kartal'ın stoper alternatifinde ilk tercihi Oosterwolde olacak. Hollandalı sol beki bu bölge için hazırlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü, taktik çalışmalarda Oosterwolde ile yakından ilgileniyor ve kendisinden beklentilerini anlatıyor.





Trabzonspor maçında stoper merkezde Oosterwolde-Samet Akaydın ikilisi forma giyecek. Mert Müldür de bu ikilinin alternatifi olarak hazır tutulacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal üst üste yaşanan sakatlıkların ardından zorunlu olarak oyuncularına farklı mevkilerde görev verecek.





Oyuncularıyla yaptığı toplantıda tecrübeli teknik adam, "Yaşanan şanssız sakatlıklar nedeniyle özellikle stoperde sıkıntı yaşıyoruz. Oyun kurgumuzda ve saha yerleşiminde değişikliğe gitmek zorunda kalacağız. Bazı oyunculara farklı mevkilerde görevler vereceğim. Herkes kendini farklı mevkilerde oynamaya hazırlasın" ifadelerini kullandı.























