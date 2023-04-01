Orhan Ak: 3 gün sonra bu senenin belki de en önemli maçına çıkacağız

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmadan hemen sonra Bordo-Mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. İşte Ak'ın açıklamaları...

''Yeni yönetime galibiyet hediye etmek istedik''

Karşılaşmada öncesi yeni yönetime galibiyet hediye etmek istediklerini ve olmadığını dile getiren Ak, "Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Ramazan gününde buraya gelen taraftarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Yeni başkanımız, yönetimimiz ve camia için güzel bir hediye vermek istemiştik, olmadı.'' dedi.

''Psikolojik üstünlüğü onlara geçti''

Beraberlikten sonra galibiyete yakın olduklarını söyleyen Orhan Ak, ''İlk yarı beklediğimizin tam tersi bir oyun, oyun başında yediğimiz bir gol... Oyuncu maçı çevirmek istediği için bazen taktiğe bağlı kalamıyorsunuz. 3-3'lük bir skor yakaladığımızda oyun bize dönmüştü. Bireysel bir hata 4-3 öne geçmeleri, yine psikolojik üstünlüğü onlara geçti.'' dedi.

''Üzgünüz''

Rakip savunmayı geçikten sonra atak yapmak istediklerini vurgulayan Ak, ''Rakip savunmaya geçti. Onu da aşamadık. Kayserispor'u tebrik ediyoruz. 3 gün sonra bu senenin belki de en önemli maçına çıkacağız. Oyuncularımız özellikle 2. yarı elinden geleni gösterdi, maalesef olmadı. Üzgünüz.'' dedi.











