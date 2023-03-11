Orhan Ak takımı motive etmeye çalışıyor: Sahaya odaklanın

Son haftalarda alman başarısız sonuçlara takılıp kalmamaları gerektiğinin altını çizen teknik sorumlu Orhan Ak, "Bizim işimiz sahada. Saha dışında yaşanan gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp sahaya çıkıp işimizi yapmalıyız. Kalan haftalarda kazanmayı ilke edinip bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürerek camiayı mutlu etmek gibi bir görevimiz var. Bunu başarabilecek enerjimiz de var, gücümüz de. Yeni bir sayfa açarak bu sezonu en azından Türkiye Kupası ile taçlandırmalıyız. Trabzonspor hedefsiz kalmaz. Taraftarımızın önünde kazanarak yeni bir başlangıç yapmalıyız" diye konuştu.