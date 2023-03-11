Orhan Ak takımı motive etmeye çalışıyor: Sahaya odaklanın

Orhan Ak, Trabzonspor'un dışında Beşiktaş ve Başakşehir kulüplerinde çalıştı.
Yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı almasından sonra önce başkan Ahmet Ağaoğlu, ardından da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası ile farklı bir döneme giren Trabzonspor'da yarın oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
İki günlük iznin ardından çarşamba günü teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda hedef yarın oynanacak karşılaşmayı kazanarak kötü gidişe son vermek. Bireysel ve gruplar halinde toplantılar yaparak futbolcularını seçim atmosferi dışında tutmaya çalışan Orhan Ak, oyuncularından sahaya odaklanmalarını istedi.
Son haftalarda alman başarısız sonuçlara takılıp kalmamaları gerektiğinin altını çizen teknik sorumlu Orhan Ak, "Bizim işimiz sahada. Saha dışında yaşanan gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp sahaya çıkıp işimizi yapmalıyız. Kalan haftalarda kazanmayı ilke edinip bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürerek camiayı mutlu etmek gibi bir görevimiz var. Bunu başarabilecek enerjimiz de var, gücümüz de. Yeni bir sayfa açarak bu sezonu en azından Türkiye Kupası ile taçlandırmalıyız. Trabzonspor hedefsiz kalmaz. Taraftarımızın önünde kazanarak yeni bir başlangıç yapmalıyız" diye konuştu.