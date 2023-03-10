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Spor

Orhan Ak'ın annesinin vasiyeti gerçek oluyor

Adana Demirspor karşısında Trabzonspor'un başında maça çıkacak olan Orhan Ak, bu maçla birlikte 2018 yılında vefat eden annesinin isteğini yerine getirmiş olacak.

10:54 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Orhan Ak

Orhan Ak

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında takım yardımcı antrenör Orhan Ak'a emanet edildi. Genç çalıştırıcı, Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Adana Demirspor ile içeride oynayacak maçta takımın başında olacak.


Bu maç Orhan Ak için duygusal bir anlam taşıyor. 43 yaşındaki futbol adamının Trabzon doğumlu merhum annesi Emine Ak'ın vefat etmeden önce oğluna Trabzonspor'da çalışmasını çok istediğini ifade etmişti.


Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Trabzonspor'a gelen Orhan Ak, o dönemde Antalyaspor'dan gelen teknik direktörlük teklifini reddederek bordo-mavililerin teklifini kabul etmişti.


Orhan Ak, Trabzonspor'un 1 numarası olarak maça çıkarak annesinin vasiyetini de tam anlamıyla gerçekleştirmiş olacak.


Orhan Ak, kanser tedavisi gören annesi Emine Ak'ı 2018 yılında kaybetmişti.

Orhan Ak'ın annesinin cenaze törenine Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da katılmıştı.




#Trabzonspor
#Orhan Ak
#Adana Demirspor
15 dakika önce
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Orhan Ak'ın annesinin vasiyeti gerçek oluyor
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