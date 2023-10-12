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Spor

Orkestra şefi Tadic

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yıldızı, gol ve asistlerinin yanı sıra saha içi liderliği ve kazanma arzusuyla İsmail Kartal'ın oyun sistemindeki vazgeçilmezi oldu. Tüm resmi maçlarda yer alan Tadic, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

10:05 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dusan Tadic

Dusan Tadic

Fenerbahçe'de Sırp yıldız Dusan Tadic, gol ve asistlerinin yanı sıra saha içi liderliği, hırsı ve kazanma arzusuyla da teknik direktör ismail Kartal'ın oyun sistemindeki vazgeçilmezi oldu. Lakabı 'asist kralı' olan Tadic, sarı-lacivertli takımda da asistlerine devam ediyor.


Fenerbahçe'nin hücum pozisyonlarının çoğunda Sırp yıldız yer alıyor. Tadic'in tüm kulvarlarda 3 asisti bulunuyor, ancak 34 yaşındaki futbolcunun birçok asisti gol olarak değerlendirelemedi. Bencil olmayan, gol atmak kadar asist yapmayı da seven bir karaktere sahip Tadic kendisinden daha müsait bir takım arkadaşı olduğunda pas veriyor.


Son 2 maçta 2 gol

Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 16 resmi resmi maçta da forma giyen Tadic Dusan tüm kulvarlarda 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ligde 2 golü olan Tadic, bu gollerini de son 2 maçta kaydetti.


34 yaşındaki oyuncu, ilk 8 hafta itibarıyla ligde forma giyen oyuncular arasında 3.63 asist beklentisiyle zirvede yer alıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde asist beklentisi konusunda da Tadic ilk sıralarda yer alıyor. Sırp yıldız ligde, oluşturulan büyük şans istatistiğinde (9), Maç Başı Kilit Pas'ta (2.6) ve Asist Beklentisi istatistiğinde (3.63 xA) ligin zirvesinde bulunuyor.







#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Gol
#Asist
#orkestra şefi
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