Orsic: Bruno gelirse mutlu olurum

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da yeni transferlerden Mislav Orsic, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hırvat futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Transfer süreci





"Kulüpler arasındaki görüşmeler belki biraz uzun sürdü ama benim kararı almam kısa sürdü. Hocamızla konuştum ve aynı gün içerisinde karar aldım. Umuyorum iyi bir sezon geçireceğiz. Trabzonspor'da olduğum için mutluyum."





"Hocaya çok büyük saygım var"





"Hocamız Bjelica ile 2 yıl boyunca Dinamo Zagreb'te beraber çalıştık. Çok büyük saygım var. Ne kadar harika bir antrenör olduğunu biliyorum. Zagreb'te iyi iş çıkardık. Umarım Trabzonspor'da da aynı başarıyı tekrarlayabiliriz. Hocamız tüm takımdan her zaman daha fazlasını ister. Umuyorum sezon sonunda mutlu olacağız."





"Kupalar kazanabileceğimizi anlattı"





"Bjelica, beni burada görmek istediğini söyledi. Takımla ilgili bilgileri anlattı. Bu sezon büyük başarılar, kupalar kazanabileceğimizi anlattı. Bunları başarabilmek adına iyi iş çıkarabilmemiz gerekiyor. Biz de bunun farkındayız. Kamp döneminde takımla adaptasyon adına iyi bir süreç olacaktır. Birbirimizi daha iyi tanıdıktan sonra sezon boyu iyi iş çıkaracağımıza inanıyorum."





"Bruno ile yeniden bir arada oynarsak mutlu olurum"





"Bruno Petkovic hakkında çıkan haberleri gördüm. Kulüplerin karara bağlaması gereken bir durum var. Kolay değil. Konuşulması gereken şeyler vardır. Çok fazla yorum yapmak istemem. Bruno ile çok iyi arkadaşlığım var. 5 sene boyunca hem kulüpte hem milli takımda oynadık beraber. Yeniden bir arada oynarsak mutlu olurum."























