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Osimhen'den 5. yıldız mesajı

Osimhen'den 5. yıldız mesajı

15:596/05/2025, Salı
IHA
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Osimhen basın mensuplarına poz verdi.
Osimhen basın mensuplarına poz verdi.

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takacaklarına inandığını ve bunun için de her şeyini vermeye hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, rol aldığı reklam filminin etkinliğine katıldı. 26 yaşındaki oyuncu, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’de olmaktan ve Galatasaray’da oynamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"5. yıldız için her şeyimi vermeye hazırım"

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Sivasspor maçında kaydettiği 2 golle birlikte kariyerinin en golcü sezonuna ulaşan Nijeryalı futbolcu, "Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi arttırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma, yönetime ve buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5. yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı, şu anda ona odaklandık ve 5 maç boyunca bunun için her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı" diye konuştu.





#Süper Lig
#Victor Osimhen
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